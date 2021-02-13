В СКО замахнулись на миллиард литров молока

В ходе отчетной встречи перед населением аким СКО Кумар Аксакалов озвучил перспективы по развитию агропромышленного комплекса. В регионе ведется работа по увеличению производство молока до 1 млн тонн.

Это амбициозный план, но выполнимый. Мы имеем подтверждающие факты, что данная задача может быть выполнена. В январе этого года КТ "Зенченко и К" вышла на очень хороший показатель по производству молока – 100 тонн в сутки. Молочная ферма "Мамбетов и К" производит свыше 10 тонн в сутки. "Дайындык агро" также вышла на такой уровень. И таких примеров немало. Та цель, которую мы ставим перед собой, вполне достижима, - отметил Кумар Аксакалов.

Аким области рассказал о реализуемых проектах, благодаря которым северный регион планирует взять рекордную планку. За последнее время в регионе запущено 12 современных молочных ферм. В этом году строятся еще 16 молочных комплексов. В СКО планируют ежегодно строить 10-20 молочных ферм.

Кроме того, аким области подчеркнул, что СКО обеспечивает молоком каждого десятого казахстанца.

В прошлом году в регионе произведено 598 тыс. тонн молока. Учитывая, что норма потребления молока на одного казахстанца составляет 340 литров в год, наша область обеспечивает молоком 1,7 млн человек. Это почти 10% населения Казахстана. При запуске сейчас строящихся 16 молочных ферм производство молока увеличится еще на 51 тыс. тонн, - сказал глава области.

В целом, в регионе в сфере сельского хозяйства за 5 лет объем продукции вырос с 413 млрд тенге до 779 млрд тенге, рост в 1,8 раза. По области за три года выпуск продуктов питания вырос с 110 млрд до 144 млрд тенге, рост на 30%. За год доля переработки молока увеличилась на 7%, мяса - выросла на 7%. Также вырос ассортимент молочной продукции с 190 до 230 наименований, мясной - с 100 до 120 видов. Молочные заводы "Маслодел" и "Eurasian milk" проводят модернизацию на сумму 8,6 млрд тенге и запускают современные линии по выпуску новых видов продукции. Ведется строительство мясных ферм в районах.

Уверенный рост в аграрном секторе позволяет руководству региона определять конкретные планы на ближайшую перспективу. Кумар Аксакалов для своей команды поставил еще одну большую задачу: в ближайшее время довести объем произведенной продукции сельского хозяйства свыше 1 трлн тенге.