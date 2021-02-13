Сын обокрал отца-пенсионера

В Павлодарской области с заявлением в полицию обратился 75-летний сельчанин. В нем он указал, что с его банковского счета пропала солидная сумма денег, сообщает zakon.kz.

Принятыми мерами оперативниками задержан 34-летний сын пенсионера. Выяснилось, сын установил у себя в телефоне "банковское мобильное приложение". Путем ввода персональных данных своего отца он авторизовался в приложении мобильного банка, и перевел на свою личную карту 647 тыс. тенге. При этом, чтобы отец не узнал о произведенных операциях, сын удалил все исходящие и входящие сообщения. Все денежные средства, а это пенсия отца, которую он не снимал на протяжении четырех месяцев, сын потратил на свои личные нужды. Каково же было удивление отца, когда он узнал, что мошенничество совершил его собственный сын. начальник Управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров

В полиции добавили, "непутевому" сыну теперь придется объясняться перед отцом и отвечать за содеянное перед законом.