Елбасы обратился к молодежи

13 февраля 2021, 11:31
Фото: akorda.kz

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи, сообщает zakon.kz.

Через занятия спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей, - цитирует Назарбаева его пресс-служба.

По словам Елбасы, "спорт – это здоровье, это сила духа, это патриотизм".

Я призываю нашу молодежь больше заниматься физкультурой и спортом, - подчеркнул Первый Президент.

Фото: пресс-служба Елбасы


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