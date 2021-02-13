Каким знакам зодиака в феврале стоит опасаться трудностей в работе

Один из самых популярных современных индийских астрологов Прем Кумар Шарма считает, что февраль 2021 года – достаточно благоприятное время для большинства знаков зодиака в плане работы и карьеры, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", при этом индийский астролог предупредил четырех знаков зодиака о возможных трудностях на работе в феврале.

Близнецы

Карьерный гороскоп Близнецов на февраль 2021 года предполагает, что им придется удвоить усилия, чтобы добиться желаемых успехов в профессиональной жизни. Прем Кумар Шарма предупреждает, что им придется столкнуться с многими часами тяжелой самоотверженной работы. Есть вероятность того, что представителей этого знака вовлекут до конца месяца в какие-то секретные проекты.

Рак

Рожденные под этим знаком увидят прогресс и улучшения на профессиональном фронте. Они могут дождаться заслуженного продвижения по службе. Однако астролог предостерегает их от резких высказываний в адрес коллег и начальства. Добиться успеха можно будет, только проявив предельную тактичность, показав всем свое спокойствие и терпение.

Дева

Гороскоп карьеры для Дев на февраль 2021 года предполагает, что этот месяц может быть не очень гладким на работе. Им стоит сохранять спокойствие и терпение в течение месяца. Шансы улучшить дела на работе наступят ближе к его концу.

Весы

Индийский астролог советует представителям этого знака быть осторожными в своей работе и действиях. Споры с коллегами могут закончиться неприятностями. Прем Кумар Шарма советует Весам всеми силами избегать любых схем быстрого обогащения – они принесут только вред.