Карантин ослабят в Костанайской области с 15 февраля

13 февраля аким Костанайской области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передает zakon.kz.
Как сообщает alau.kz, на заседании штаба были заслушаны акимы Аулиекольского и Мендыкаринского районов, также рассмотрели работу мониторинговых групп.
Кроме того, рассмотрев все внесенные предложения, штабом принято решение ввести следующие послабления с 15 февраля:
Вместе с тем аким обратился к жителям области, и попросил "соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы по недопущению распространения КВИ".
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