Карантин ослабят в Костанайской области с 15 февраля

13 февраля аким Костанайской области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передает zakon.kz.

Как сообщает alau.kz, на заседании штаба были заслушаны акимы Аулиекольского и Мендыкаринского районов, также рассмотрели работу мониторинговых групп.

Кроме того, рассмотрев все внесенные предложения, штабом принято решение ввести следующие послабления с 15 февраля:

Разрешить работу парикмахерских, салонов красоты, услуг маникюра, педикюра, косметолога во все дни недели; Разрешить работу ТРЦ, супермаркетов, гипермаркетов, непродовольственных магазинов площадью более 2000 кв.м. с 10 до 23 ч с запретом работы в воскресенье; Разрешить работу объектов общественного питания с 7 до 24 часов, заполняемостью 50%, но не более 30 посадочных мест во все дни недели; Разрешить работу общественного городского транспорта, заполняемостью по числу посадочных мест во все дни недели без ограничении во времени; Разрешить работу крытых спортивно-оздоровительных и фитнесс центров, заполняемостью 30% с 7 до 22 часов во все дни недели; Разрешить репетиции объектам культуры до 30 человек; Разрешить работу театров, кинотеатров, заполняемостью не более 20%; Разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку.

Вместе с тем аким обратился к жителям области, и попросил "соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы по недопущению распространения КВИ".