Зафиксировано снижение смертности от коронавируса в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 14 февраля предоставил Минздрав РК, передает zakon.kz.

По данным ведомства, от COVID-19 за сутки скончались четыре пациента, от коронавирусной пневмонии - три.

На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 828 человек (14 820 КВИ+ и 9 008 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 295 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 533.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 244 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести - 51;

на аппарате ИВЛ - 42.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 12 февраля 2021 года зарегистрировано 77 случаев заболевания, три случая с летальным исходом. Выздоровели 255 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 675, случаев с летальным исходом - 598, всего выздоровели - 39 069 человек.