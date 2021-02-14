Почти 400 школьников заразились коронавирусом в ЗКО

С начала учебного года в Западно-Казахстанской области зарегистрирован 381 случай лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, сообщает zakon.kz.

Из них 187 обучались в очном режиме, 194 – в дистанционном.

С начала 3 четверти (с 11 января) зарегистрировано 167 случаев COVID-19 среди учеников, 89 на очном обучении, 78 на дистанционном.

С 8 по 12 февраля Постановлениями Главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 13 школ.

С начала текущего года Государственную границу на территории ЗКО пересекло 34 899 человек. Из 6 955 пассажиров без справок об обследовании на COVID-19 было 867 человек, среди которых выявлено 4 положительных результата.

Кроме того, за указанный период зарегистрировано 18 265 водителей, осуществляющих перевозки в 2-х стороннем сообщении, из них без справок - 5850, выявлено положительных- 7.