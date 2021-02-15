Подавлять в зародыше - Токаев о криминогенной обстановке в стране

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры. Во время совещания он высказался о криминогенной обстановке в Казахстане, передает zakon.kz.

Акорда сообщает, что несмотря на заметное снижение преступности в условиях карантинных ограничений, после их ослабления наоборот следует мобилизовать усилия.

Негативные последствия пандемии в экономике и социальной сфере могут спровоцировать рост преступлений и правонарушений. Правоохранительные органы должны быть к этому готовы. Любые попытки криминальных кругов воспользоваться непростой ситуацией в стране необходимо жестко подавлять в зародыше, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, важным направлением деятельности прокуратуры глава государства назвал работу по эффективной нейтрализации возможных очагов социального недовольства.

Президент считает, что надзорный орган должен принимать превентивные меры по снижению деструктивного потенциала различных социальных конфликтов, а также вовремя выявлять и пресекать несвоевременные выплаты зарплат, неправомерные сокращения и другие негативные проявления в сфере трудовых отношений.