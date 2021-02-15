Нотариальные документы можно будет предъявлять онлайн – Токаев подписал закон

15 февраля 2021, 20:10
Фото: Platinum Copier Solutions

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главной его целью является совершенствование законодательства в области нотариата и обеспечение правовой системы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Так, предусматривается удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.

Основные задачи закона:

  • повышение эффективности нотариальных услуг, закрепление норм по регулированию работы Единой нотариальной информационной системы;
  • создание централизованной электронной системы репозитория и электронного архива для хранения и учета нотариальных документов;
  • обеспечение защиты интересов физических и юридических лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий;
  • детальная регламентация органов управления нотариатом и их полномочия, введение новых нотариальных действий;
  • уточнение мер дисциплинарного взыскания;
  • расширение прав и обязанностей нотариуса;
  • соблюдение законности в сфере нотариального обслуживания и обеспечение единообразия в правоприменительной практике нотариусов

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