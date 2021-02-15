Tengri Bank официально ликвидирован

Вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности АО "Tengri Bank", сообщает zakon.kz.

Приказом председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка назначен состав ликвидационной комиссии банка, к которой в рамках действующего законодательства переходят полномочия по управлению делами банка.

Председателем ликвидационной комиссии банка назначена сотрудник АРРФР Огай Оксана Дмитриевна.

Согласно Правилам осуществления ликвидации и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, утвержденных постановлением Правления Агентства №114 от 30.11.20 г., с даты назначения ликвидационная комиссия проведет следующие мероприятия:

в течение трех рабочих дней – разместит объявление о принятом судом решении о принудительной ликвидации банка и назначении уполномоченным органом ликвидационной комиссии в месте, доступном для обозрения, а также на интернет-ресурсе банка;

в течение десяти рабочих дней – опубликует информацию о принудительной ликвидации банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов.

Требования кредиторов физических лиц - клиентов банка по банковским счетам включаются ликвидационной комиссией в реестр требований кредиторов самостоятельно в соответствии с очередностью, установленной статьей 74-2 Закона о банках.

Информация о включении таких требований доводится до сведения кредиторов банка в письменной форме, с указанием очередности удовлетворения требования каждого кредитора.

Дополнительно сообщаем, что требования кредиторов физических лиц - клиентов банка по банковским счетам включаются ликвидационной комиссией в реестр требований кредиторов самостоятельно в соответствии с очередностью, установленной статьей 74-2 закона о банках. Информация о включении таких требований доводится до сведения кредиторов банка в письменной форме, с указанием очередности удовлетворения требования каждого кредитора. пресс-служба АРРФР

Ранее в АРРФР сообщили, что Tengri Bank лишили лицензии на проведение банковских и иных операций.

4 февраля текущего года бывших сотрудников Tengri Bank объявили в международный розыск. В сентябре 2020 года Tengri Bank лишили лицензии на проведение банковских операций. В Службе экономических расследований сообщали, что идет расследование в отношении руководства Tengri Bank. Ведется расследование по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".