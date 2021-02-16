На что казахстанцы намерены потратить снятые пенсионные накопления

ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты на сумму 408,2 млрд тенге, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

В январе 2021 года после завершения подготовительной работы, связанной с интеграцией информационных систем, ЕНПФ начат прием заявок на снятие части пенсионных накоплений гражданами. По состоянию на 12 февраля принято 115 608 заявок на сумму 1 трлн 855,9 млрд тенге. Из них приняты в обработку, в том числе одобрены 78 074 заявок на сумму 423,6 млрд тенге. На 12 февраля ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты по 75 186 заявкам на сумму 408,2 млрд тенге, — напомнил Досаев.

По его словам, 87% изъятых накоплений граждане намерены направить на решение жилищных вопросов, из которых 45,5% - на приобретение жилья, а 28,3% - на погашение задолженности по ипотечному займу.

10,5% - на получение ипотеки в Отбасы банке, для первоначального взноса в БВУ, 2,3% - на строительство ИЖС, рефинансирование ипотеки, погашение задолженности по договору аренды с правом выкупы и иные цели, — уточнил глава Нацбанка.

В целом, согласно информации Нацбанка, пенсионные активы по состоянию на 1 февраля 2021 года составили 13,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 213,9 млрд тенге или 1,7%.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан