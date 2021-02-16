В ВКО детей госпитализировали с переохлаждением

Спасатели ВКО оказали помощь детям, оставшимся на берегу реки, передает zakon.kz.

16 февраля на реке Ульба оставленные без присмотра родителей трое детей 11 и 16 лет играли на противоположном берегу. Собравшись домой, ребята поняли, что самостоятельно выбраться они не смогут. Самый старший их товарищ пошел вброд и, добравшись в ближайшее подразделение спасателей, сообщил о случившемся. На место происшествия оперативно прибыли спасатели СО и ОСО ДЧС ВКО. пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: ДЧС ВКО

На специальной лодке спасатели прибыли до местонахождения детей и эвакуировали их на безопасное место.

Фото: ДЧС ВКО

Замерзших детей осмотрели врачи Центра медицины катастроф, с признаками переохлаждения дети были доставлены в больницу, - добавили в ведомстве.