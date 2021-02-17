14 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане

От коронавируса и пневмонии за сутки скончалось 14 казахстанцев, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса умерли 12 человек, от пневмонии - 2.

Стоит отметить, что на 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 295 человек (13 846 КВИ+ и 8 449 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 927 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 368 пациентов.

На 15 февраля зарегистрировано 66 случаев заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 235 человек, - отметили в ведомстве.