Мужчина стоял в проеме окна и просил о помощи в Алматы

В Алматы произошел пожар. На месте происшествия пожарные нашли тело женщины, передает zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что минувшей ночью в городе произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем (курение) в состоянии алкогольного опьянения.

В 21:47 пожарные расчеты Алмалинского района выехали на сообщение о возгорании по адресу ул. Богенбай батыра, 305. К моменту прибытия пожарных расчетов открытым пламенем горела квартира на втором этаже двухэтажного дома. В оконном проеме находился мужчина, 1988 г.р ,и просил о помощи. С помощью трехколенной пожарной лестницы мужчину удалось спасти. В горящей двухкомнатной квартире создалась высокая температура и плотное задымление. Звеном газодымозащитной службы незамедлительно поданы стволы на тушение пожара. Принятыми мерами, пожар локализован за 13 минут, с момента прибытия, ликвидирован полностью в 22:30 на общей площади 8 кв.м. - сообщили в ДЧС.

Во время тушения пожара было обнаружено тело женщины (личность устанавливается).

ДЧС напоминает: не курите в постели, особенно, в нетрезвом состоянии. Произошедшие пожары доказывают, что состояние алкогольного опьянения приводит к травмам и гибели в пожарах, поэтому соблюдайте требования правил противопожарного режима. Будьте осторожны с огнем!