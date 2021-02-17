Миллион тенге украл мужчина из сейфа на ж/д вокзале в Алматы

Транспортные полицейские задержали мужчину за кражу почти 1 млн тенге из сейфа филиала АО "Пассажирские перевозки", передает zakon.kz.

В пресс-службе ДП на транспорте рассказали о раскрытии крупной кражи.

Работник железнодорожного вокзала Алматы-1 сообщил в Линейное управление полиции о том, что кто-то проник в инкассаторскую кассовую комнату, принадлежащую филиалу АО "Пассажирские перевозки", и украл из сейфа деньги.

По данному факту было начато досудебное расследование по п.3 ч.3​ ст. 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение).

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - 27-летний житель Алматинской области.

При проверке было установлено, что подозреваемый взломал оконный блок арматурой, проник в комнату, откуда, вскрыв металлический сейф, похитил денежные средства в сумме около 1 млн тенге. Также установлено, что для совершения данного преступления мужчина заранее установил дружеские отношения с сотрудником кассы и узнал подробности о месте его работы. Приговором районного суда №2 Жетысуского района Алматы мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, - сообщили в ДП на транспорте.

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