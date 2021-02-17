Специалист озвучила выявляемые заболевания у пациентов после COVID-19

При медучреждении создан первый в стране постковидный центр, сообщила на брифинге заведующая отделением приемного покоя НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" Айнур Тауекелова, передает корреспондент zakon.kz.

С октября 2020 года на базе центра проводится обследование пациентов с постковидным сидромом. В Национальном научном кардиоцентре был создан первый в стране постковидный центр, как пилотный проект по улучшению ситуации в стране с КВИ. В декабре прошли обследования более 400 человек, из них 312 взрослых и 100 детей, - рассказала Тауекелова.

Так, по ее словам, у 287 пациентов было выявлено иммунодефицитное состояние на основании иммуноферментных анализов и полимеразной цепной реакции.

Она добавила, что у 20 пациентов сохранялась активность цитомегаловируса и вируса простого герпеса, а также вируса Эпштейна-Барра, что является негативным фактором после КВИ.

У пациентов наблюдался дефицит витамина D, B12, фолиевой кислоты. У 190 пациентов выявлено когнитивное нарушение, патологии сердечно-сосудистой системы – это в частности впервые выявлена артериальная гипертензия у 20 пациентов и резистентность к крайне подобранной гипотензивной терапии наблюдалось у 135 пациентов, - уточнила заведующая отделением при кардиохирургическом центре.

Кроме того, как уточнила специалист, впервые у пациента была выявлена эндокринная патология, сахарный диабет у 2 пациентов, декомпенсация сахарного диабета у 13 пациентов, нарушения функций щитовидной железы у 40 пациентов.

Патология дыхательной системы – это нарушение вентиляционной функции легких. Были нарушения функции брюшной полости и почек, - заключила Тауекелова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан