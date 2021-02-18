Цена на нефть Brent превысила 65 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 21 января 2020 года превысила 65 долларов за баррель, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.05 (по времени Нур-Султана), цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25 % - до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,26% - до 61,91 доллара за баррель.

Отмечается, что цены на нефть росли непрерывно вплоть до 10 февраля. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру 12 февраля вышли "в плюс".