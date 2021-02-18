В Казахстане предложили увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 5,8 млн тенге

В Казахстане предложено увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 2 000 МРП, передает zakon.kz.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК законопроект "Об ответственном обращении с животными" в декабре прошлого года внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК. Документ содержит нормы, которые призваны способствовать формированию ответственного владения животными и гуманного обращения с ними.

По данным МЭГПР, после принятия законопроекта будут ужесточены требования при использовании животных в культурно-зрелищных, развлекательных, демонстрационных целях, а также к содержанию и разведению экспериментальных животных, используемых для проведения научных исследований, биологического тестирования, учебного процесса и в медицинских целях.

Кроме того, общественниками дополнительно планируется внести предложение о добавлении в действующее законодательство нормы по запрету демонстрации, распространения печатной, аудиовизуальной продукции, пропагандирующей нанесение травм и увечий животным, их умерщвление, запрещению боев животных, а также иных форм пропаганды жестокого обращения с ними.

Также заинтересованными государственными органами предлагается увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 2 000 МРП либо назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Для этого потребуется внести изменения в статью 316 Уголовного кодекса, - уточнили в ведомстве.

Вместе с тем, как отметили в минэкологии, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек предложено увеличить штраф до 20 МРП путем ужесточения статьи 408 Административного кодекса.

В 2021 году месячный расчетный показатель (МРП) увеличен с 2 778 до 2 917 тенге.