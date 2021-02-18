Коронавирус в мире: число случаев заражения превысило 110 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались - 2 432 825, выздоровели почти 62 млн заразившихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.