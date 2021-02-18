В Таджикистане блогеров обяжут платить налог

Начальник Главного управления Налогового комитета Таджикистана Шамсулло Кабирзода заявил, что теперь в стране блогерство будет облагаться налогом, передает zakon.kz со ссылкой на tj.sputniknews.ru.

По его словам, сотрудники ведомства изучили работу блогеров в Таджикистане и пришли к выводу, что их можно включить в список налогоплательщиков.

Согласно требованиям статьи №98 Налогового кодекса, налогообложению подлежат все виды деятельности и любые доходы, полученные физическими лицами, независимо от их вида и места, - сказал Кабирзода.

Проведенный анализ, как пояснил глава Налогового комитета, показал, что люди открывают собственные каналы и получают доход за счет распространения идей и мнений.

Таким образом, когда речь заходит о налогообложении блогеров, не может быть недопонимания, - подчеркнул он.

Под налогообложение подпадают 29 каналов, на которые подписано от 3 до 19 млн человек. В комитете уже уведомили владельцев аккаунтов о необходимости подать декларации в налоговые органы до 1 апреля.

Мы предупредили, чтобы они регистрировались в налоговых органах. Срок для физических лиц - 1 апреля, - добавил Кабирзода.

Он не уточнил уровень получаемого дохода блогерами, однако добавил, что в случае игнорирования требования Налоговый комитет примет необходимые меры.