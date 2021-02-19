Президент Кыргызстана сделал заявление по статусу русского языка в стране

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что нерушимости статуса русского языка в стране, передает zakon.kz.

В правительственной газете "Слово Кыргызстана" была опубликована статья главы страны Садыра Жапарова "Союзнические узы". В ней он рассуждает о взаимоотношениях Кыргызстана с Россией. Коснулся и статуса русского языка в стране.

Русский язык является коммуникативным инструментом, открывающим поистине безграничные возможности для постижения современной литературы, культуры. Основную информацию мы получаем на русском языке. Одновременно и в продвижении государственного языка отмечается значительный прогресс — им владеют молодежь, певцы, актеры, на нем пишутся законы, вывески, и кыргызский язык должен развиваться не в ущерб русскому, - отметил Жапаров.

По его словам, русский - не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в Конституции.

И я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе. Вместе с этим хочу отметить, что современные реалии требуют необходимости дополнительного изучения иностранных языков, в особенности английского языка. В обществе сложилась хорошая тенденция, когда современная молодежь владеет двумя и более иностранными языками. Я хочу призвать представителей молодого поколения продолжать углубленное изучение иностранных языков, так как английский язык также является языком международного общения, - написал при этом президент Кыргызстана.

Что касается взаимодействия двух стран, то он отметил, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется национальными интересами.