В Таразе ураган сносил, людей, крыши, деревья

По Таразу прошелся ураган, его последствия впечатляют, передает zakon.kz.

В пятницу, 19 февраля, в Таразе бушевал сильный ветер. Его последствиями жители города делятся в соцсетях. Стоит отметить, что на этот день синоптики давали прогноз об усилении ветра.

Например, из помещения сделали кадры, как девушек за окном буквально сносит ветром, они еле стоят на ногах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Другой пользователь поделился видео, на котором дерево с корнями вырывает из земли.

Сильный ветер повалил деревья на улице Аль-Фараби (7 микрорайон) в Таразе, - сказано в описании к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TARAZ • Onlinetaraz (@onlinetaraz)

Еще на одном видео с жилой пятиэтажки, в 15 мкр., сорвало крышу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИСТЕР___ДОН (@mister___don)

Пострадали от ветра и столбы. Один, упав, перекрыл дорогу.