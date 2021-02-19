15 заведений Алматы ввели вход по QR-коду

В Алматы стартовал пилотный проект "Ashyq", использующий QR-коды. В городе несколько бизнесменов оценили ноу-хау и уже начали использовать мобильное приложение. Санврачи тоже стали скачивать "Ashyq" на свои телефоны, передает zakon.kz.

Для контроля эпидситуации в стране Министерство цифрового развития совместно с Министерством здравоохранения разработали мобильное приложение "Ashyk". С его помощью при входе в общественные места будет определяться статус посетителя.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов в числе первых установил на свой гаджет это приложение.

Я уже установил приложение себе на телефон, это сделали и ряд моих коллег. Казахстанское приложение "Ashyk" интегрировано с общей базой ПЦР и позволяет точно определить статус физического лица,В относится ли он к категории контактных или заболевших, - рассказал Байгабулов.

Суть работы приложения в том, что каждому субъекту предпринимательства присваивается собственный QR-код. Посетители скачивают приложение, и при сканировании QR-кода на входе в помещение определяется их статус по уровню опасности в качестве носителя инфекции. Всего предусмотрено 4 статуса для физических лиц: красный, желтый, синий и зеленый.

Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Желтый – частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.

Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).

Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с распространением инфекции в Алматы и нахождении в "зеленой" зоне, для некоторых субъектов предпринимательства продолжается действие запрета на ведение деятельности. По-прежнему не могут возобновить работу бильярдные клубы, боулинги, компьютерные клубы. При переходе области из "зеленой" и "желтой" в "красную" зону под угрозой приостановления деятельности оказываются и другие предприниматели, - сообщил Садвакас Байгабулов.

В Алматы в пилотном режиме начали использовать мобильное приложения "Ashyk" 15 объектов: 3 фитнес центра, 1 СПА, 11 саун и бань, 10 объектов общественного питания. В их числе спортивный комплекс "Казахстан", фитнес клуб "TauFit", сауна "Цезарь", гостинично-банный комплекс "Ля Купель", сеть ресторанов "Турандот" и другие.

В социальных сетях появилось много негативных отзывов по поводу данного приложения. Хочется отметить, что его использование является добровольным как для предпринимателей, так и для физических лиц. Никто принуждать его устанавливать на телефоны не будет, - добавил Байгабулов.

Но в условиях ограничения работы бизнеса - это возможность для предпринимателей не останавливать работу, сохранив тем самым доход и рабочие места сотрудников. А для посетителей это возможность получать желаемые услуги. Такая практика успешно применяется в странах Юго-Восточной Азии.

При этом использование приложения не освобождает субъектов предпринимательства от соблюдения санитарных норм. Но при этом риски заражения от посетителей становятся минимальными.