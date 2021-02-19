Снятие пенсионных накоплений на лечение. Повысятся ли цены на медуслуги 

Будет ли повышение цен на медуслуги из-за снятия пенсионных накоплений на лечение? Своим мнением по этому поводу поделились на брифинге в СЦК представитель Минздрава и глава "Отбасы банка", передает корреспондент zakon.kz.

В соответствии с Кодексом о здоровье народа у нас мед услуги оказываются как в рамках ГОБМП в системе ОСМС и также разрешается проведение платных медицинских услуг. То есть на каждый вид медуслуги есть свои тарифы, есть свои цены, поэтому это также будет контролироваться, - сказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнара Сарсенбаева.

В то же время председатель правления "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова отметила, что снятие пенсионных на лечение не является разовой акцией. Никаких ограничений по срокам здесь не предусмотрено.

Могу добавить, что скорее всего все-таки повышение цен - это недостаток ажиотажного спроса, когда люди почему-то принимают информацию о том, что данное использование единовременных пенсионных выплат является какой-то разовой акцией. Хотя мы неустанно повторяем, что вы можете воспользоваться этим в течении этого или следующего года. Кроме этого правила разрешают несколько раз обратиться с заявкой на использование единовременных пенсионных выплат, - пояснила она.

Глава "Отбасы банка" поспешила успокоить граждан, заверив, что к тому же казахстанцы могут снять деньги несколько раз, главное, чтобы был достаточный объем накоплений.

Это очень важно, потому что появляющаяся информация, что скоро эта акция завершится, она и создает такой огромный всплеск в первые дни подачи заявок. Поэтому мы хотели бы еще раз сказать вместе с уполномоченным оператором, что количество обращений в течении года не ограниченно. Согласно закону о пенсионном обеспечении, который подписан президентом 2 января, никаких ограничений по времени введения и действия этих норм ни в законе, нигде нет, - заключила Ибрагимова.

Оксана Скибан, Нур-Султан