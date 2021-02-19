Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача города Алматы №5 от 19 февраля 2021 года, сообщает zakon.kz.

Разрешена деятельность детских кабинетов, центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при наполняемости группы не более 15 человек, - говорится в постановлении.

Также разрешена деятельность объектов культуры и концертных залов (репетиции) с участием до 50 человек.

Разрешена деятельность театров, кинотеатров, цирка при заполняемости зрительного зала не более 30%, зоопарка при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции.