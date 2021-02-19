"Сарыарка" разгромила "Иртыш" в рамках чемпионата РК

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" уверено одолела павлодарский "Иртыш", сообщает zakon.kz.

Сарыарка" — "Иртыш" 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)



Шайбы:

1:0 — 02:15 Аноховский (Рахманов). В равенстве

1:1 — 11:00 Игнатенко (Шетле). В равенстве

1:2 — 23:42 Игнатенко (Билимбаев, Шетле). В равенстве

2:2 — 34:04 Голоднюк. В равенстве

3:2 — 44:11 Михайлов (Зеленков). В равенстве

4:2 — 44:51 Никулин (Шохов). В равенстве

5:2 — 50:49 Воробьев (Зеленков). В равенстве

6:2 — 55:00 Михайлов (Сиксна, Горбачев). В равенстве



Вратари: Ибрагимов — Микушин.