Биткоин побил очередной исторический рекорд

Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический рекорд. 19 февраля криптовалюта впервые превысила отметку в 53 тысячи долларов, сообщает zakon.kz.

Как передает Binance, за последние двенадцать часов цена биткоина возросла на 2,3 тысячи.

В начале 2021 года биткоин стоил 30 тыс долларов. Таким образом, с начала года криптовалюта подорожала на 23 тыс долларов.

В 2017 году биткоин подорожал с 1 000 долларов до 19 000 долларов, а в конце 2017 года стоимость "монеты" падала до 3 600 долларов.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, только 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.