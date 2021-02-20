Зафиксировано снижение смертности от коронавируса в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 20 февраля предоставил Минздрав РК, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, от COVID-19 скончались семь пациентов, от коронавирусной пневмонии - три.

На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 340 человек (13 352 КВИ+ и 7 988 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 760 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 580.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 249 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 45;

на аппарате ИВЛ - 40.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 18 февраля зарегистрировано 45 случаев заболевания, три случая с летальным исходом, выздоровели 235 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 932, случаев с летальным исходом - 608, всего выздоровели - 40 336 человек.

Ранее сообщалось о снижении заболеваемости COVID-19 в Казахстане. За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания, всего в стране подтверждены - 206 652. Также сообщалось, что выздоровели от коронавирусной инфекции 860 человек, а их общее количество достигло 190 610.