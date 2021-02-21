Два семилетних мальчика пропали в Байконыре: возбуждено уголовное дело

В Байконыре пропали два семилетних мальчика, возбуждено уголовное дело, передает zakon.kz.

Прокурором комплекса признано законным вынесенное следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации на комплексе "Байконур" постановление о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения двух малолетних детей. пресс-служба прокуратуры комплекса "Байконур"

Как отметили в ведомстве, в настоящее время установлено, что днем 20 февраля два семилетних мальчика после тренировки, проходившей в спортивном комплексе "Маяк", не вернулись домой.

До настоящего времени местонахождение разыскиваемых детей не установлено. В целях проверки всех возможных версий случившегося следственным путем по факту безвестного исчезновения малолетних возбуждено уголовное дело по признакам предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации преступления. Действующими на комплексе "Байконур" российскими и казахстанскими правоохранительными органами, администрацией города Байконыр и иными уполномоченными органами принимаются все возможные меры в целях установления местонахождения пропавших детей, детального выяснения обстоятельств данного происшествия, - сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур".

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокурора комплекса.

Надеемся, что дети найдутся. По данному факту СК РФ возбуждено уголовное дело, мы все участвуем в поисках. В случае получения какой-либо информации просим обращаться срочно в отдел МВД РК в Байконыре. Контактные номера: 5-55-02, 5-77-02, 5-23-32, - написали прокурор Байконыра Нуржан Рахметов на своей странице в Facebook.

По его словам, поиски продолжаются.

С утра (21 февраля - прим. ред.) казахстанские и российские полицейские совместно с волонтерами поделились на группы и приступили к прочесыванию города, - добавил прокурор.