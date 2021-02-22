Казахстанских биатлонистов дисквалифицировали на чемпионате мира

В Поклюке проходит заключительный соревновательный день чемпионата мира по биатлону. Однако Казахстан завершил его немного раньше, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Заключительным видом программы является масс-старт среди мужчин и женщин.

Казахстанские биатлонисты не смогли отобраться результатами и позициями, тем самым досрочно завершив ЧМ.

Последним видом, где выступили наши спортсмены, стала эстафета: женщины показали 20-й результат, а мужчины были дисквалифицированы после того, как их обошли на круг.