Убийство дизайнера Bisen: подсудимого приговорили к 11 годам колонии

Обвиняемому в убийстве казахстанского дизайнера Сабита Bisen вынесли приговор, передает zakon.kz.

Сагыныша Дюсенгалиева признали виновным в убийстве дизайнера и приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Судья объяснил, что такое наказание было назначено в связи с тем, что подсудимый намеренно нанес тяжкие телесные повреждения Сабиту Бисену, что привело к кровоизлиянию и сотрясению мозга. Также отмечается, что после этого Дюсенгалиев не вызвал скорую помощь, а покинул место конфликта.

Судья подчеркнул, что смягчающим вину обстоятельством стало то, что у подсудимого есть двое малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу. Обжаловать его можно в течение 15 суток.

Напомним, ранее на прениях прокурор запросил для Дюсенгалиева 12 лет лишения свободы, однако на следующем заседании он попросил снизить срок до 11 лет и 3 месяцев.

18 октября в Алматы убили дизайнера Bisen. Позже стало известно, что в убийстве подозревают брата его девушки. В полиции выяснили, что он избил оппонента из-за неприязненных отношений.

Дизайнер Bisen создавал популярный у рэперов и представителей хип-хоп культуры streetwear-бренд.