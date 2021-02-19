Около 50 тысяч человек посмотрели в прямом эфире отчетную встречу Шукеева

Мероприятие прошло в онлайн-формате по требованиям карантина.

Жители Туркестанской области задавали вопросы главе региона Умирзаку Шукееву в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram и Telegram. Прямой эфир посмотрели около 50 тысяч человек. В Facebook отчет перед населением набрал более 20 тыс. просмотров. В сети YouTube встречу Умирзака Шукеева с гражданами области смотрели около 5 тыс. человек. Посетители оставили порядка 3 тыс. комментариев.

Туркестанцы интересовались ходом строительства дорог, обеспечением населенных пунктов чистой питьевой водой и природным газом. Говорили также и о повышении качества медицинских услуг, уровне культуры и развитии туризма. Граждан интересовало, как будут улучшаться условия жизни для людей с ограниченными физическими возможностями. Жители поблагодарили акима области за быстрое восстановление Мактааральского района. Умирзак Естаевич вспомнил, как быстро объединились жители региона и других стран, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией.

В завершении встречи туркестанцы благодарили Умирзака Шукеева за большой вклад в развитие региона, его динамичное развитие и заботу о каждом жителе.

Акима области спросили о перспективах создания нового телеканала в Туркестане.

Согласно идее Елбасы, Туркестан превращается в духовно-культурный центр тюркского мира. В областном центре начинают работать многие СМИ. С учетом этого создается телеканал Turkistan, который будет базироваться в Медиа-центре. Для журналистов здесь сделано многое, в том числе техническая обеспеченность. Проводится большая работа и есть задумка, что канал выйдет на международный уровень. В ближайшее время будет создан единый телеканал, который начнет вещать на языках тюркоязычных стран, - отметил глава региона.

Напомним, на отчетной встрече с населением глава региона подробно рассказал о проделанной работе в 2020 году. Он отметил, что на 26% меньше стало обращений и жалоб. В отчетный период поступило более 63 тыс. таких заявлений. Более того, 703,3 млрд тенге инвестиций привлекли в Туркестанскую область. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 141 тыс.

Объем строительных работ составил 300 млрд тенге, объем сельхозпродукции - 729,7 млрд тенге.

Следует отметить, в этом году на строительство объектов образования потратят более 17 млрд тенге. Помимо этого, в марте город примет Саммит глав тюркоязычных государств, а к Наурызу в регионе появится новый Сауранский район.