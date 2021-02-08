Стадион "Туркестан-арена" прошел сертификацию на соответствие требованиям UEFA

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев прибыл из Нур-Султана в Туркестан.

Он провел сертификацию стадиона "Туркестан-арена" на соответствие международным требованиям UEFA. На построенном стадионе, где теперь могут проходить соревнования международного уровня, есть все: от раздевалки, кресел для болельщиков и зоны для представителей СМИ. Поле стадиона покрыто канадским газоном, за которым ухаживают специально обученные для этого специалисты.

Также Олжас Абраев сообщил, что со 2 по 6 марта текущего года матчи за Суперкубок Республики Казахстан пройдут на стадионе "Туркестан-арена". На совещании руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев отметил, что данное нововведение является радостным событием для туркестанцев и выразил готовность провести ответственные мачты.

Отметим, с 2 по 6 марта столичная "Астана", алматинский "Кайрат", карагандинский "Шахтер" и костанайский "Тобол" поборются за Суперкубок. Кроме того, в этом году все матчи футбольного клуба "Туран" из Туркестанской области в рамках Премьер-лиги пройдут на стадионе "Туркестан–арена".

Напомним, центральный стадион "Туркестан-арена" рассчитан на 7000 мест и полностью оснащен необходимым оборудованием. Спортивный комплекс, построенный АО ФНБ "Самрук-Казына", состоит из футбольного поля, крытой арены для проведения соревнований по легкой атлетики. Более того, предусмотрены залы для занятий акробатикой, боксом, тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой и йогой. Здесь в соответствии с годовым календарным планом областного управления пройдут учебно-тренировочные сборы сборной области по юношеским видам спорта (футбол, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука), а также областные, республиканские и международные соревнования.