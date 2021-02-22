Когда начнут вакцинировать столичных жителей

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова ответила на вопрос о том, когда начнут вакцинировать жителей столицы, не входящих в группу риска, передает корреспондент zakon.kz.

Она напомнила, что с 1 февраля была начата вакцинация медицинских работников. По Нур-Султану прививки получили уже 2008 медработников. Это сотрудники скорой помощи, первичной медико-санитарной помощи, инфекционных стационаров, отделений реанимации, приемных покоев, работники санэпидслужбы, центра экспертизы, стационаров города.

Вторым этапом будут вакцинировать педагогов и сотрудников силовых структур.

В дальнейшем, уже в апреле, будут вакцинироваться студенты. И население города, предполагается, будет вакцинироваться уже после того, как по приоритетности будут охвачены все контингенты групп риска. То есть, предположительно, в мае месяце будем вакцинировать население города, - отметила Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Тамила Языкова, Нур-Султан