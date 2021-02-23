Приобрести жилье по госпрограмме казахстанцы смогут только один раз

Повторное включение в список очередников для участия по госпрограммам по жилью допускаться не будет, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Для решения вопроса очередности глава государства ранее поручал создать на основе АО "Жилстройсбербанк Казахстана" полноценный институт развития и поддержки – "Отбасы банк" с передачей очередников местных исполнительных органов, — напомнил Атамкулов.

По его словам, на базе "Отбасы банка" будет создан "Центр по обеспечению жильем", который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.

База Центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Повторное включение в Базу не допускается, граждане могут участвовать в государственных программах только один раз, — уточнил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан