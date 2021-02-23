"Социальный кошелек" заработает в Казахстане с 2022 года

Срок внедрения "социального кошелька" перенесли. Теперь цифровой кошелек для казахстанцев из социально уязвимых групп населения заработает в 2022 году, передает zakon.kz.

В целях повышения контрцикличности фискальной политики правительство совместно с Национальным банком обеспечат внедрение с 2022 года нового бюджетного правила, которое повысит фискальную дисциплину и адаптивность экономики к внешним шокам. Национальный банк будет оказывать содействие обеспечению финансовой стабильности и развитию финансового сектора. По поручению главы государства с 2022 года планируется внедрение социального кошелька с дальнейшей интеграцией с национальной товаропроводящей системой, - сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании правительства.

1 сентября 2020 года Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил принять меры по цифровизации платежей и внедрить "социальный кошелек" гражданина. В Минтруда сообщали, что с внедрением цифрового кошелька казахстанцам не нужно будет идти в банк, открывать счет, средства будут напрямую поступать на "социальный кошелек". Он будет работать как мобильное приложение, можно будет видеть баланс, проводить денежные операции, открывать банковский счет, переводить деньги, пополнять карту, приобретать товары и услуги через QR-код.

Ранее внедрение цифрового кошелька переносили на конец 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан