В ДТП в Алматинской области погибли 2 человека

В Алматинской области в результате ДТП погибла пассажирка и водитель машины, передает zakon.kz.

Полиция Алматинской области сообщает, что сегодня, 23 февраля около 7 утра на автодороге Алматы-Кокпек-Коктал произошло ДТП. 34-летний водитель машины Kia Rio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Carina, которым управлял 54-летний житель Илийского района.

В результате аварии погибли два человека: пассажирка Kia Rio 1993 года рождения скончалась на месте, водитель Kia Rio умер в больнице.

Водитель второй машины доставлен с телесными повреждениями в больницу Енбекшиказахского района.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иссык | Енбекшиказахский район (@kris_p_issyk)

Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".