Мужчину похитили в Караганде

В Караганде из-за долга похитили мужчину, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, это произошло 21 февраля. Полицейские получили сообщение, что некие лица насильно посадили в салон Toyota 34-летнего мужчину и увезли его в неизвестном направлении.

По горячим следам на одной из улиц города полицейские заметили находившуюся в ориентировке машину. Они остановили данное транспортное средство. В нем находились двое подозреваемых – мужчины 25 и 33 лет, а также похищенный гражданин. Злоумышленники дали признательные показания, - отметили в ведомстве.

Задержанные уточнили, что мотивом стал денежный долг потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Похищение человека". Ведется расследование, - добавили в пресс-службе.