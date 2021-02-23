По факту убийства электромонтера в Экибастузе начато расследование

По факту убийства мужчины в городе Экибастузе начато досудебное расследование, сообщает zakon.kz.

23 февраля текущего года, неизвестный во дворе дома по улице Сатпаева из неустановленного оружия выстрелил в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте.

Убийство попало на видео. На нем неизвестный стреляет в мужчину, затем убегает. Потом возвращается, стреляет еще раз в лежащего и снова убегает.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК Республики Казахстан. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, подозреваемого в совершении преступления. начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов

Про погибшего известно, что он электромонтер.

Полиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией по данному факту, сообщить 102. Анонимность гарантируется.

В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.