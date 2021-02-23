Казахстанцы не останутся без газа – взрыв газопровода в России

23 февраля 2021, 18:54
Фото: znak.com

Взрыв на магистральном газопроводе "Союз" на территории России никак не скажется на казахстанских потребителях, сообщает zakon.kz.

В министерстве энергетики РК объяснили, что подача газа с Оренбургского ГПЗ была прекращена, но к 15:19, работа по перенаправлению ресурсов с МГ "Средняя Азия - Центр" на казахстанский участок МГ "Союз" и МГ "Оренбург - Новопсков" была уже завершена.

Никаких ограничений по поставке товарного газа в ЗКО не было, все объекты газотранспортной системы, а также объекты тепло и энергоснабжения работают в штатном режиме. пресс-служба министерства энергетики РК


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