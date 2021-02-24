Назначен руководитель аппарата Министерства юстиции

Аскар Умбеталиев назначен руководителем аппарата Министерства юстиции РК, сообщает zakon.kz.

Ранее занимал должность директора департамента организации экспертной деятельности Министерства юстиции РК.

Аскар Умбеталиев родился 11 апреля 1980 года в Кызылординской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный юридический университет (2002)

Правоведение

· Алматинский экономический университет (2006)

Бакалавр финансов

· Международная программа "Болашак" LSE (Лондонская школа экономики и политических наук), Великобритания (2014)

Трудовой стаж:

· Монтажник ПМК-65 АО "КазЮжВодСтрой" (08.1997-02.2002);

· Юрисконсульт ЗАО "ПМК-65 БурВодСтрой" (02.2002-01.2003);

· Инспектор департамента финансовой полиции города Астаны (01.2003-09.2003);

· Старший инспектор по ОВД Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью города Алматы (09.2003-06.2007);

· Инспектор налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (06.2007-10.2007);

· Главный эксперт налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, заместитель начальника региональной научно-производственной лаборатории судебной экспертизы города Алматы ЦСЭ Министерства юстиции Республики Казахстан (05.2009-10.2011);

· Заместитель начальника Региональной научно - производственной лаборатории судебной экспертизы города Астаны ЦСЭ Министерства юстиции Республики Казахстан (10.2011-03.2012);

· Начальник Центральной (Республиканской) научно-производственной лаборатории судебной экспертизы ЦСЭ Министерства юстиции Республики Казахстан (03.2012-06.2012);

· Заместитель Директора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан (06.2012-2017);

· Директор департамента организации экспертной деятельности Министерства юстиции РК (с 2017)