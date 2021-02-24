Мажилисмены обеспокоены ростом цен на продовольственные товары

Безудержный рост цен становится одним из факторов ухудшения благосостояния казахстанцев, сказал на заседании в Мажилисе под председательством Нурлана Нигматулина депутат фракции "Народная партия Казахстана" Айкын Конуров, передает корреспондент zakon.kz.

Безудержный рост цен становится не менее важным фактором ухудшения благосостояния казахстанцев, чем потеря доходов из-за пандемии. В январе нынешнего года цены на продовольствие стали выше на 11,4%, в сравнении с январем прошлого года. При этом по отдельным важным для большинства потребителей товарам рост произошел значительно сильнее, — сказал Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра.

Он добавил, что по последним данным 2020 года, доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских семей достигла 54,3%, а это исторический рекорд со знаком "минус" для страны и один из худших показателей в мире.

Данный факт, по его словам, можно расценить, как тревожный сигнал в сфере продовольственной безопасности. Но в то же время никто не несет ответственности и не предлагает системных решений.

Депутат напомнил, что сегодня в стране эти вопросы курирует беспрецедентное число ведомств – это и министерство торговли, и министерство сельского хозяйства, и агентство по защите конкуренции, и местные органы власти.

Но слаженных результатов от их общей деятельности нет. Казахстан является одной из немногих стран региона, где нет программных документов в сфере продовольственной безопасности. Не выставлены ключевые индикаторы, в том числе по допустимой величине доли расходов на продовольствие в расходах домохозяйств. Имеющиеся индикаторы связаны лишь с обеспеченностью внутреннего рынка базовыми видами продовольствия отечественного производства. Этот подход давно устарел и никак не влияет на проблему экономической доступности продовольствия, которая является наиболее критической, — объяснил мажилисмен.

Он отметил, что государственные механизмы не в силах справиться с отдельными отраслевыми сбоями, как это произошло со всплеском цен на куриные яйца и подсолнечное масло.

Не содержат они и системных мер, чтобы идти в сторону смягчения продовольственной инфляции. Наша партия неоднократно предлагала различные меры, включая оказание наименее обеспеченным категориям граждан продовольственной помощью, повышение прозрачности ценообразования, развитие подсобных хозяйств, определение конкретных ответственных за ценовую ситуацию на продовольственном рынке. Все инициативы правительством отвергаются, но взамен не предпринимается никаких конкретных результативных мер, — подчеркнул Конуров.

Вся ставка сегодня была сделана на создание так называемых товаропроводящих систем, но это лишь частичная мера, результаты которой совершенно неочевидны.

Народная партия считает необходимым, во-первых, выработку стратегии продовольственной безопасности с приоритетом экономической доступности продовольствия. Во-вторых, определение конкретного ответственного госоргана, либо создание комиссии по продовольственной безопасности. В-третьих, провести объективную оценку деятельности стабилизационных фондов, как механизма стабилизации продовольственного рынка. Также просим предоставить сведения о выделенных и запланированных к выделению из бюджета средств на создание оптово-распределительных центров и других объектов в рамках национальной товаропроводящей системы, — заключил Айкын Конуров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан