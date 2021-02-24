Депутаты Мажилиса подняли вопрос зарплат медиков детсадов и школьных библиотекарей

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предлагает включить медицинских работников дошкольных организаций и интернатов в систему первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения, а институт школьных библиотек передать Министерству культуры и спорта, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса соответствующий депутатский запрос озвучила депутат Мажилиса-член фракции партии "Nur Otan" Екатерина Смышляева.

По мнению парламентария, это позволит гарантировать достойную оплату труда данной категории работников, наладить систему повышения квалификации и аттестации, усилить межведомственное взаимодействие организаций образования, здравоохранения и культуры в интересах детей.

Как отметила Е.Смышляева, системное повышение заработных плат в отраслях здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты не отражается сегодня на медиках дошкольных организаций, интернатов и детских домов, а также на школьных библиотекарях.

Находясь в ведомстве Министерства образования и науки, согласно действующим нормативам, они приравнены к прочему персоналу, и их оплата труда значительно ниже оплаты, как в отрасли образования, так и в отрасли здравоохранения. В количественном выражении речь идет о пяти с половиной тысячах работниках, больше половины которых работает в селе, - сказала депутат Мажилиса о медиках дошкольных организаций.

По словам парламентария, неоднократно на разных уровнях поднимался аналогичный вопрос и о статусе почти 7 тыс. школьных библиотекарей.

Одним из решений данного вопроса могла бы стать передача медицинских работников дошкольных организаций и интернатов, по аналогии со школьной медициной, в систему первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения РК, а института школьных библиотек Министерству культуры и спорта, с соответствующими отраслевыми нормативами оплаты труда и методическим сопровождением деятельности. Считаем необходимым восстановить отраслевую принадлежность данных категорий работников и обеспечить их справедливую поддержку, - сказала депутат Е.Смышляева.