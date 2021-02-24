В ЗКО вынесли приговор бывшему сотруднику погранслужбы за смертельное ДТП

В Западно-Казахстанской области вынесли приговор сотруднику погранслужбы КНБ за смертельное ДТП, передает zakon.kz.

"Мой город" сообщает, что 8 февраля в военном суде Актюбинского гарнизона вынесли приговор в отношении 22-летнего Раимбека Бердекенова, который в ноябре 2020 года совершил ДТП. Тогда в аварии погиб человек.

Из материалов дела следует, что военнослужащий пограничной службы КНБ Раимбек Бердекенов 4 ноября вместе со своими коллегами распивали спиртные напитки. Будучи пьяными они сели в машину, за рулем был Бердекенов. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком. В результате один из коллег скончался на месте.

Вследствие ДТП Жанболат, который сидел на переднем пассажирском сиденье, получил травмы головы, шеи, внутренних органов, позвоночника, головного мозга и от полученных травм скончался на месте. Сидевший на заднем сиденье Мирзаев получил травмы средней степени тяжести, - говорится в тексте приговора.

Из пограничной службы Раимбек Бердекенов был уволен по отрицательным мотивам. В суде бывший пограничник полностью признал вину и заключил процессуальное соглашение.

В итоге его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Кроме этого, Раимбека Бердекенова лишили права управлять авто на 10 лет.