Стартовал прием заявок на снятия пенсионных денег на лечение 

В Казахстане с 25 февраля можно снять пенсионные накопления на лечение, сообщает zakon.kz.

Заявку можно подать на сайте enpf-otbasy.kz. Также на сайте можно узнать свой порог достаточности и сумму доступную к использованию.

Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволит казахстанцам дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо:

самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ

затем обратиться к врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с перечнем, с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключение профильного специалиста.

врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина.

после получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключить с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора (Отбасы банк).

уполномоченный оператор, при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя, перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат включены:

- лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация);

- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;

- радионуклидная и радиойодтерапия;

- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);

- протонная терапия;

- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения);

Перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

С полным текстом правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение можно ознакомиться здесь.