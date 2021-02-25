Армия требует отставки Пашиняна, он собирает сторонников на площади

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна. Теперь премьер-министр призывает людей выйти на улицы, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генерального штаба Тирана Хачатряна.

Отмечается, что Хачатрян высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Генеральный штаб вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом, — говорится в заявлении военных.

Тем временем в Генштабе также предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.

Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване.

Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. После этого в армянской столице начались протесты.

24 февраля Пашинян заявил, что купленные у России комплексы "Искандер" были неисправны. Это вызвало возмущение военных и оппозиции, которые выразили мнение, что так премьер пытается оправдать свои неудачи.

Как отмечает Sputnik Армения, требование отставки Пашиняна подписали более 40 высокопоставленных военных.