Сотрудницу "Казахалтына" ищут из-за растраты 1,5 миллиарда тенге

23 февраля представители АО ГМК "Казахалтын" обратились в полицию с заявлением, что сотрудница горно-металлургического комбината в Степногорске перевела со счетов компании 1,5 миллиарда тенге, сообщает zakon.kz.

Информация распространилась по WhatsApp, а теперь ее подтвердили в пресс-службе ДП области.

Вместе с работницей ищут ее сожителя, осужденного в 2007 году за дезертирство.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 189 УК РК, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемой. пресс-служба ДП Акмолинской области