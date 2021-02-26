Токаев принял основателей компании Kaspi.kz

26 февраля 2021, 11:08
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателей компании Kaspi.kz, передает zakon.kz.

Пресс-служба Акорды сообщает, что в ходе встречи Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и достижениях компании.

Президент был проинформирован о росте интереса со стороны крупных глобальных инвесторов к Казахстану, что стало следствием успешного публичного размещения акций Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.

По итогам встречи обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz, в том числе в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.


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