Как будут учиться школьники и студенты с 1 марта в Нур-Султане

Школьники и студенты в Нур-Султане будут учиться в режиме комбинированного обучения, сообщает zakon.kz.

Опубликовано новое постановление "Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан" от 26 февраля 2021 года.

Организацию работы объектов образования независимо от форм собственности в текущем учебном году в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) для учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, для учащихся 1-7 классов международных школ, для выпускных классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных школ (10 и 12 классы), работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей, - говорится в постановлении.

При регистрации случаев COVID-19 на объектах образования будет осуществлен переход на дистанционное обучение либо закрытие на карантин объекта.

Организацию работы ВУЗов и колледжей для студентов первых курсов обеспечить в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно).

При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих ВУЗы/колледжи обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.