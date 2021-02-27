В Алматы 452 многодетные семьи получат жилье в этом году

Заместитель руководителя Управления жилищной политики города Алматы Ермек Амиров рассказал, сколько многодетных семей получат жилье в 2021 году, передает zakon.kz.





Для повышения доступности жилья в 2021 году планируется выдача 2 тыс. безвозвратных жилищных сертификатов на сумму 1 млн тенге для внесения первоначального взноса для приобретения жилья гражданам, состоящим на учете нуждающихся по категориям "многодетная семья", "семья, имеющая или воспитывающая ребенка-инвалида", "инвалиды I и II групп", "дети-сироты", - сообщил Ермек Амиров.

По его словам, в 2020 году многодетным семьям было выдано 365 квартир, для других категорий социально уязвимых слоев населения – 743 квартиры. Всего было выдано 2 926 квартир.

В текущем году планируется обеспечить жильем еще 7 918 горожан, из которых:

- 879 – из коммунального жилищного фонда (427 – СУСН, 452 – многодетные семьи);

- 4 989 – льготные кредитные программы для очередников ("Шаңырақ" – 3578, кредитное жилье – 1411);

- 2050 – программы для молодежи (кредитование по "Алматы жастары" – 1000, аренда без права выкупа для работающей молодежи – 1050).





